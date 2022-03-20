Українське кіно стає популярним на міжнародному рівні, навіть попри повномасштабну війну з Росією на території нашої держави.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів голова Української кіноакадемії Пилип Іллєнко.

– Фестивалі та світові мережі кінотеатрів хочуть показувати українське сучасне кіно, яке дозволило б їм більше зрозуміти українців, побачити, хто ми і чому йде ця війна. Це дуже вагомий культурний інформаційний напрям боротьби – поширення нашого мистецтва, яке здатне знаходити нам нових друзів і формувати про нас певну думку в демократичних країнах, – сказав він.

За словами Іллєнка, багатьом західним інтелектуалам важко повністю відмовитися від російської культури, проте деякі покращення в цьому напрямку все ж спостерігаються.

– Є велика кількість інституцій і наших колег за кордоном, які підтримали той заклик до бойкоту російського кіно, який ініціювала Українська кіноакадемія. Наприклад, нас підтримала Європейська кіноакадемія, тому Росія була виключена з фонду Єврімаж. А вчора надійшла новина, що Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів позбавила акредитації Московський міжнародний кінофестиваль, він тепер не є фестивалем класу А, – додав він.

Також Іллєнко пояснив, що Українська кіноакадемія виключила зі своїх лав режисера Сергія Лозницю саме через його ставлення до закликів бойкотувати російську культуру і кінематограф.