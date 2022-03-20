Украинское кино становится популярным на международном уровне, даже несмотря на полномасштабную войну с Россией на территории нашего государства.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Украинской киноакадемии Филипп Ильенко.

— Фестивали и мировые сети кинотеатров хотят показывать украинское современное кино, которое позволило бы им больше понять украинцев, увидеть, кто мы и почему идет эта война. Это очень важное культурное информационное направление борьбы – распространение нашего искусства, которое способно находить нам новых друзей и формировать о нас определенное мнение в демократических странах, – сказал он.

По словам Ильенко, многим западным интеллектуалам сложно полностью отказаться от русской культуры, однако некоторые улучшения в этом направлении все же наблюдаются.

— Есть большое количество институций и наших коллег за границей, которые поддержали призыв к бойкоту российского кино, который инициировала Украинская киноакадемия. К примеру, нас поддержала Европейская киноакадемия, поэтому Россия была исключена из фонда Евримаж. А вчера поступила новость, что Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров лишила аккредитации Московский международный кинофестиваль, он теперь не является фестивалем класса А, — добавил он.

Также Ильенко объяснил, что Украинская киноакадемия исключила из своих рядов режиссера Сергея Лозницу именно из-за его отношения к призывам бойкотировать русскую культуру и кинематограф.