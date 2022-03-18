Режисера Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії через участь у фестивалі російського кіно.
Відповідне рішення ухвалили у правлінні і Наглядовій раді Української кіноакадемії.
– Режисер Сергій Лозниця неодноразово наголошував, що вважає себе космополітом, “людиною світу”. Проте зараз, коли Україна щосили відстоює свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця має бути його національна ідентичність. І тут не може бути жодних компромісів чи півтонів, – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, нещодавно фільми Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою Від Львова до Уралу.
У кіноакадемії заявили, що під час кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, це абсолютно неприпустимо.
– Українська кіноакадемія вже закликала світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа. Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість. Ми звертаємось до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Сергій Лозниця відомий, зокрема, за стрічкою Донбас (2018). Його фільм про життя на тимчасово окупованих територіях отримав нагороду Особливий погляд на Каннському кінофестивалі.
Також Лозниця зняв документальний фільм Бабин Яр. Контекст (2021), який отримав у Каннах нагороду Золоте око.