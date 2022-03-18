Режисера Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії через участь у фестивалі російського кіно.

Відповідне рішення ухвалили у правлінні і Наглядовій раді Української кіноакадемії.

– Режисер Сергій Лозниця неодноразово наголошував, що вважає себе космополітом, “людиною світу”. Проте зараз, коли Україна щосили відстоює свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця має бути його національна ідентичність. І тут не може бути жодних компромісів чи півтонів, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, нещодавно фільми Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою Від Львова до Уралу.

У кіноакадемії заявили, що під час кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, це абсолютно неприпустимо.