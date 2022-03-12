Уже 14 марта социальную сеть Instagram заблокируют в России. Такое решение приняло правительство РФ на фоне войны в Украине, однако оно вызвало не маленькую панику среди российских артистов и блогеров, поскольку это был источник их заработка.

Россия “заботится” о своих гражданах, а потому пытается всячески оградить их от правды, которой в последнее время в Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) стало слишком много. В то время как украинские города страдают от действий агрессоров и гибнут мирные люди, россияне плачут на камеру, что лишаются соцсети и призывают своих подписчиков переходить во Вконтакте или Telegram.

Так, та, чьи люди всегда с ней — Ольга Бузова опубликовала прощальный пост, в котором рассказала, что в Instagram с конца 2012 года.

Она заявила, что никогда не накручивала подписчиков, которых более 23 млн, однако многие все-таки отказываются в это верить.

— Вы тут все мои… Мои люди. Горжусь, что в тот момент, когда у нас могут отнять то, что мы с вами создавали семь лет, мы являемся №1 в Instagram в России и СНГ. Я говорила много раз и сейчас хочу сказать еще — я люблю вас и благодарна за вашу любовь и поддержку на протяжении стольких лет. Сейчас пишу пост и плачу. Надеюсь, это все не правда и мы останемся тут, — написала Бузова.

Блогер Алина Ботанова, за страничкой которой следит 411 тыс. пользователей, призвала всех поклонников переходить в Telegram. Для того, чтобы пришло больше людей, она даже пообещала подарить за комментарий 100 тыс. рублей.

Также она объяснила, что если Meta признают экстремистской организацией, то не поможет даже VPN.

— Если что-то выложим, за это могут впаять срок, — написала Ботанова.

Блогер-миллионник Карина Палецких, на которую большинство пользователей подписано из-за ее детей, тоже взгрустнула, отметив, что уходит целая эпоха.

— Я даже не особо хочу в это верить, но придется. Не хочу терять с вами связь… Ох, сколько же всего я вам хотела рассказать и поделиться, но откладывала на потом… Возможно, это последний мой пост здесь, в Instagram, — написала она.

Более того, Палецких ни разу не заикнулась о том, что в Украине идет война и гибнут дети, хоть и своих у нее трое. Однако вчера, 11 марта, в срочном порядке блогер купила квартиру в Дубае, о чем рассказала в своем микроблоге, назвав это решение “запасной подушкой”.

Упомянула о том, что Instagram доживает последние дни в РФ и ведущая Тина Канделаки, которая выступает за войну.

— В связи с этим приглашаю вас в свои аккаунты в других соцсетях. Давайте оставаться вместе! — написала она.

Страдает по Instagram и Лиза Миллер — блогер, у которой более 7 млн подписчиков. Она обнародовала фото, на котором запечатлена заплаканной.

— Это конец! Почти девять лет я провела тут, и все это закончится сегодня. Решение принято. Instagram заблокируют. Спасибо вам, что были тут со мной, что вместе мы прожили мои самые ценные моменты, рождение моих деток — Марьяши и Марка. Ребят, не хочу вас терять! Люблю безумно, — написала Миллер.

Грустит по соцсети и Алина Акилова — еще одна блогер. Она сказала, что ей очень грустно, поскольку последние семь лет она делилась с подписчиками всем происходящим в жизни — замужество, рождение ребенка, развод.

— А сколько всего еще впереди… новая любовь. Дай Бог еще детки… Люблю вас и буду скучать, — написала она.

Еще одним разочарованием для украинок стала Оксана Самойлова — жена рэпера Джигана, который из Одессы. Она также не высказалась против войны, как и ее муж, однако опечалилась тем, что Instagram уходит.

— 10 лет каждый день я вела Instagram, вы у меня были самой активной аудиторией среди всей русскоязычной. Я вам очень за это благодарна. Спасибо, — сказала Самойлова.

Высказался и рэпер Егор Крид, который призвал не забывать о программах, что помогают обходить блокировку.

— Ну вот и все. Не плохая получилась история. Instagram, будет тебя не хватать. Ребята, будет не хватать каждого из вас, — сказал Крид.

Мы упомянули лишь малую часть блогеров, по которым болезненно ударит блокировка Instagram. Что для большинства из них это был основной источник заработка.

Есть небольшая вероятность того, что они поймут, почему и для чего их правительство отрезает им общение со всем внешним миром. Однако большинство из них трусы, которые боятся сказать правду, поскольку в РФ все плохо со свободой слова.

Instagram в РФ заблокируют в 00.00 14 марта.

Более того, не работает в России и TikTok. Осталось дождаться блокировки Вконтакте и Telegram.