У Росії офіційно заблокували соціальну мережу Instagram, якою володіє компанія Meta Platforms Inc.

Про це заявляє пресслужба російського Роскомнагляду.

Причиною там назвали рішення Meta щодо зміни правил розміщення інформації, яка містить заклики до насильства. Ось тільки у правилах Meta пише, що йдеться про заклики до насильства проти російських солдатів на тлі вторгнення в Україну. Про всіх громадян РФ не йдеться.

“Великодушні” цензурники з Роскомнагляду дали росіянам 48 годин перехідного періоду, щоб вони змогли перемістити фото та відео з Instagram.

Тому Instagram у РФ заблокують о 00.00 14 березня.