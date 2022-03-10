Популярний відеохостинг YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів.
Введені обмеження поширюються на підписки YouTube Premium та Music Premium, а також функції спонсорства, суперстікерів, суперчата та “мерч”.
Це означає, що автори роликів в YouTube з Росії поки що не отримуватимуть прибуток від усіх функцій, пов’язаних із монетизацією.
Раніше в Росії повністю призупинили рекламу Google та YouTube.
Також у Росії офіційно заблокували Facebook. Відповідне рішення ухвалив не власник Meta Марк Цукерберг, а Роскомнагляд.
Тепер росіяни можуть користуватись соцмережею за допомогою віртуальної приватної мережі (VPN).
24 лютого Росія розпочала війну в Україні. З того часу всі цивілізовані країни світу та всесвітньо відомі люди закликають президента РФ Володимира Путіна негайно припинити вогонь.
Проти Росії вводяться санкції, їм закривають небо, а популярні бренди одягу, їжі, техніки тощо йдуть із ринків.