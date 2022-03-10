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Інтернет

YouTube відключив усі функції монетизації для користувачів у Росії

10 Березня 2022, 09:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
YouTube
Джерело: Unsplash

Популярний відеохостинг YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів.

Введені обмеження поширюються на підписки YouTube Premium та Music Premium, а також функції спонсорства, суперстікерів, суперчата та “мерч”.

Це означає, що автори роликів в YouTube з Росії поки що не отримуватимуть прибуток від усіх функцій, пов’язаних із монетизацією.

Раніше в Росії повністю призупинили рекламу Google та YouTube.

Також у Росії офіційно заблокували Facebook. Відповідне рішення ухвалив не власник Meta Марк Цукерберг, а Роскомнагляд.

Тепер росіяни можуть користуватись соцмережею за допомогою віртуальної приватної мережі (VPN).

24 лютого Росія розпочала війну в Україні. З того часу всі цивілізовані країни світу та всесвітньо відомі люди закликають президента РФ Володимира Путіна негайно припинити вогонь.

Проти Росії вводяться санкції, їм закривають небо, а популярні бренди одягу, їжі, техніки тощо йдуть із ринків.

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Теги
YouTube , Війна в Україні , Росія
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