Звезда реалити Ким Кардашьян, которая активно продолжает худеть, сняла видео своей тренировки ног. Упражнения звезды породили дискуссию.

Ким Кардашьян показала, как приседает на тренажере Смита. На ролике слышно, как тренер поддерживает звезду, тогда как она признается, что “это тяжело”.

41-летняя Ким пыталась завершить тренировку изо всех сил. Она застонала и сказала: “Это намного хуже, чем я думала”.

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И все бы ничего, но фанаты Кардашьян озадачены упражнениями. Все дело в том, что звезда не добавляла веса к штанге, которая в среднем весит около 7 кг.

Разве гриф обычно не весит 15 фунтов? Это даже не тяжело.

Боже мой, моя бабушка может сделать это, Кимберли! Это так неловко для вашей жизни и вашей души.

Либо Ким чертовски слаба, либо она думает, что мы достаточно тупые, чтобы поверить, что она действительно поднимается.

Другие поклонники обратили внимание на то, что Кардашьян приседает на гантелю и предположили, что таким образом она работает над своей формой.

Я предполагаю, что она работает над формой, так как она встречает другой вес внизу, касаясь его своей задницей.

Может быть, это разминка.

Людям тоже не по нраву ее форма, но снижение веса может действительно помочь с формой. Тренажеры Смита также могут помочь вашей форме.

Недавно Ким Кардашьян рассказала о своем экстремальном похудении. Чтобы снизить вес, звезде пришлось кардинально изменить свой образ жизни. И все ради того, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро к мероприятию Met Gala.