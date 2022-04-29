Українська співачка Ольга Полякова розповіла, де зараз перебуває її мама, яка жила в Росії.

За словами артистки, вона уникала цього запитання, поки її мама Світлана була в РФ, проте зараз сказала, що вона виїхала.

– У мене був як заручник, мені було дуже страшно. Моя мама виїхала, дякувати Богу. Вже близько двох тижнів. Вона буде зі мною, тому все буде гаразд, – зазначила Полякова.

Артистка разом із доньками наразі перебуває за кордоном. Поки що повертатися до Києва не планує, вважає, що тут від неї менше користі.

– Тут я корисна, їздячи світом і допомагаючи країні, своєму колективу, волонтерам та ЗСУ. Що я робитиму в Києві? Не буде ще довго роботи. Можна їздити і підтримувати морально ЗСУ, це безкоштовно, але я планую це робити… Я приїду в Україну, дам кілька концертів для госпіталів… Але якщо говорити про користь країні, їздячи та збираючи гроші, то тут від мене її більше, – зазначила Полякова.

Артистка сказала, що щойно стане безпечно для дітей, вони одразу повернуться на постійне місце проживання в Україну.

Раніше Оля Полякова розповіла, чому дала інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак. За словами артистки, її інтерв’ю вийшло повним і не порізаним, тому вона донесла до росіян те, що планувала.