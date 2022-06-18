Старшая дочь певицы Ольги Поляковой Мария рассказала, как ее изменила полномасштабная война и призналась, куда собирается поступать.

17-летняя Маша говорит, война изменила ее сильно, более того, она начала активно изучать украинский язык, общаться на нем с родителями и друзьями.

— Очень сильно эмоционально. Последние три месяца, даже больше, у меня была апатия. Я не могли ничего делать, не могла писать песни. Вот только как недели две я вышла с этого состояния, — поделилась девушка.

Признается, скоро у нее выйдет песня на украинском языке — про лесбийскую любовь во время войны. Название композиции она еще не придумала.

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Сейчас находится вместе с мамой и сестрой во Франции у Ники Белоцерковской. Маша признается, пока что сидит дома и играет в компьютерные игры, до этого — заканчивала 11 класс дистанционно.

— Я поступаю на музыкальную специальность на вокал. Буду поступать за границей и в Украине, а там, куда пройду. Планирую вообще в Англию, они сейчас сделали очень большую скидку для украинцев, это хороший шанс. Я хорошо знаю английский, — поделилась Полякова.

Ранее Ольга Полякова рассекретила свой возраст и призналась, почему всегда пыталась его скрыть. В 2022 году 17 января артистке исполнилось 43 года.

Говорит, всегда стеснялась настоящей цифры, а также долгое время считала себя никем и переживала из-за того, что не могла стать популярной.

Фото: Мария Полякова