Українська співачка Оля Полякова розсекретила свій вік та зізналась, чому завжди намагалася його приховати.

У програмі Взрослые девочки артистка зазначила, що цьогоріч 17 січня їй виповнилося 43 роки. За словами Полякової, вона ніколи не хотіла називати свій вік, оскільки соромилася справжньої цифри.

До того ж, довгий час артистка вважала себе ніким і хвилювалася через те, що не могла стати популярною.

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– Коли мені було 30, я нічого не досягла! Я була ніхто, хоча вже років 15 працювала як клятий кінь. Нікому це не треба було, ніхто не звертав на мене уваги. Мої пісні слухали лише мої родичі, а кліпи, які я знімала, дивився чоловік. І в 30 років у мене був великий день народження, на який вперше прийшли ЗМІ і вони запитали: Скільки вам років?, і мені здалося, що в 30 років бути зіркою-початківцем і співати нехитрі пісеньки – якось соромно, тому я сказала, що мені 25, – зізналась Оля.

Відтоді всі ЗМІ писали не справжній вік Олі, а з похибкою на п’ять років. І коли у Вікіпедії з’явилася стаття про те, що Полякова насправді народилася у 1979 році, вона дуже засмутилася.

– Коли у Вікіпедії з’явилася справжня дата народження і її не можна було виправити, я вила, ніби хтось помер. Мені здавалося, що це так ганебно! Мені ще й було соромно, що я стільки часу брехала і приховувала це. І для мене це було прям трагедією, і для мене це було важливо, – поділилася Полякова.

Артистка додала, що лише з початком війни зрозуміла, що цифри в паспорті взагалі не мають жодного значення.