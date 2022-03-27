Российские военные уничтожили дом украинского певца и лидера группы Друга ріка Валерия Харчишина. Он был расположен под Гостомелем, где продолжаются бои.

На личной странице в Instagram артист сообщил, что в результате вражеских обстрелов здание сгорело дотла.

К счастью, семья Харчишина выехала из дома, и сейчас находится за границей. В доме осталось две кошки, которых Валерий периодически кормил. На данный момент неизвестно выжили ли животные.

– Этот дом под Гостомелем – часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники – перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, у которых появилось желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина. Им некуда возвращаться, – написал Харчишин.

Валерий признавая, что до сих пор не рассказал об этом своим детям, в частности, старшему сыну, который защищает Украину и свой дом в теробороне.

– Черты в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапские, пока будут тлеть наши дома, – добавил Харчишин.

Напомним, что 14 марта российские захватчики разрушили дом Игоря Кондратюка. Снаряд повредил фасад дома, выбил все окна и разрушил ограждение. Кстати, именно в этот день Игорь отмечал 60-летие.