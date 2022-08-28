У мережу злили відео із весільним сюрпризом Бену Аффлеку від Дженніфер Лопес. Співачка лютує, оскільки гостям було заборонено знімати те, що відбувається на закритому заході.

Відео було опубліковано в мережі одним із гостей, який вирішив зняти подарунок Аффлеку на смартфон – звісно, знімання відбувалося таємно. На весіллі Лопес виконала пісню, яка написала на честь Бена.

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На короткому відео можна помітити, що Лопес ретельно готувалася до виступу – з нею також були танцівники, як на повноцінному концерті. Гості також додали, що Аффлеку сподобався подарунок, і він підспівував своїй новій дружині, після чого вони закружляли в танці.

Дженніфер так розлютилася опублікованому відео, що на одній зі своїх фан-сторінок залишила коментар, де заявила про приватне життя, яке не варто знищувати.

– Це зняли без дозволу. Крапка. Той, хто це зробив, скористався нашим особистим моментом. Ми мали угоду про нерозголошення, і ми також просили не розповідати про те, що відбувається на весіллі. Відео було знято без нашої згоди та продано, – заявила Лопес.

Коментар видалили з Instagram разом із відео.

Нагадаємо, що Аффлек і Лопес одружилися у липні у Лас-Вегасі. Це була таємна церемонія, але вже влітку пара влаштувала вечірку для сім’ї, друзів та близьких. Наречена з’явилася на церемонії в одязі із колекції Ralph Lauren. Для його створення пішло понад 1000 хустинок і 500 метрів тканини, щоб створити неймовірний одяг.