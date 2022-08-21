Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек зіграли розкішне весілля. У мережі з’явилися перші кадри з урочистої церемонії, яка відбулася в особняку Аффлека в Райсборо.

Для весілля Дженніфер обрала білу сукню зі шлейфом та довгою фатою від американського модельєра Ralph Lauren. Бен – чорно-білий смокінг.

На церемонії були присутні діти Лопес від шлюбу з Марком Ентоні – близнюки Макс та Еммі. А також діти Аффлека від шлюбу з Дженніфер Гарнер – доньки Вайолет, Серафіна та син Семюел.

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Серед гостей можна було помітити акторів Метта Деймона, Джейсона Мьюза, режисера Кевіна Сміта та інших.

Нагадаємо, ще в липні Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі. Перша церемонія одруження пройшла таємно.

Однак згодом стало відомо, що Аффлек та Лопес влаштують весілля для друзів.