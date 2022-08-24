Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відсвяткували весілля 20 серпня в компанії друзів та родини у США. У мережі розкрили подробиці весільної сукні Лопес, яка змогла здивувати гостей.

Наречена з’явилася на церемонії в одязі із колекції Ralph Lauren. Для його створення пішло понад 1000 хусток і 500 метрів тканини, які були розрізані на смужки, щоб створити класичну сукню-колонну Ralph Lauren з високим коміром. Для цього довелося вручну прикріплювати смужки тканини, утворивши об’ємну спідницю. Доповнила сукню довга фата, яка нікого не залишила байдужою.

Наречений доповнив образ нареченої класичним білим смокінгом від Ralph Lauren Couture, чорними штанями та чорною краваткою-метеликом. Діти також були одягнені у творіння Ralph Lauren.

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Під час церемонії були помічені й гості – усі вони були одягнені у біле.

Нагадаємо, що пара офіційно одружилася ще у липні у Лас-Вегасі. Перша церемонія одруження пройшла таємно. Однак пізніше стало відомо, що Аффлек та Лопес влаштують весілля для друзів.

Пара вирішила компенсувати те, чого не сталося 20 років тому – Аффлек і Лопес хотіли одружитися 2002 року. Тоді все було готове до церемонії, але вона так і не відбулася. Закохані розійшлися.