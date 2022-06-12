Переможниця романтичного реаліті Холостяк 11 Анна Богдан розповіла про розлучення з Михайлом Заливаком.

Про це дівчина розповіла у Instagram.

– Дуже багато запитань ставлять про Мішу. Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам – наші стосунки закінчилися, і це моє остаточне рішення. Це рішення далося мені тяжко. Знайомство було найцікавішим, і цю історію я завжди пам’ятатиму, – заявила Анна.

Вона подякувала всім тим, хто стежив за розвитком стосунків пари, і попросила не ставити багато запитань – зараз Богдан треба побути у тиші.

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Михайло Заливако поки ніяк не коментував розрив із Анною Богдан. Останні спільні фото пари в Instagram з’являлися ще 4 квітня.

Нагадаємо, що Михайло Заливако був Холостяком 11 сезону романтичного реаліті, де у фіналі вибрав Анну Богдан. Після проєкту їхні стосунки почали стрімко розвиватись – уже на третій день пара почала жити разом. Заради цього Заливако переїхав із Харкова до Києва.

У жовтні 2021 року Анна та Михайло показали танець, який готували до весілля. Закохані станцювали вальс під пісню гурту Океан Ельзи Обійми.

— Це танець про наше життя, наше кохання та репетиція нашого весільного танцю, — заявила Анна.

Поки єдина пара, якій вдалося зберегти стосунки після проєкту – Холостяк 9 сезону Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова. У серпні 2020 року закохані зіграли весілля, а згодом у них народився син Лев.