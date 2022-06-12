Победительница романтического реалити Холостяк 11 Анна Богдан рассказала о расставании с Михаилом Заливако.

Об этом девушка рассказала в Instagram.

— Очень много вопросов задают о Мише. Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам — наши отношения закончились и это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Знакомство было самым интересным, и эту историю я буду всегда помнить, — заявила Анна.

Она поблагодарила всех тех, кто смотрел за развитием отношений пары, и попросила не задавать много вопросов — сейчас Богдан нужно побыть в тишине.

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Михаил Заливако пока никак не комментировал разрыв с Анной Богдан. Последние общие снимки пары в Instagram появлялись еще 4 апреля.

Напомним, что Михаил Заливако был Холостяком 11 сезона романтического реалити, где в финале выбрал Анну Богдан. После проекта их отношения начали развиваться — уже на третий день пара начала жить вместе. Ради этого Заливако переехал из Харькова в Киев.

В октябре 2021 года Анна и Михаил показали танец, который готовили к свадьбе. Влюбленные станцевали вальс под песню группы Океан Эльзы Обійми.

— Это танец о нашей жизни, нашей любви и репетиция нашего свадебного танца, — заявила Анна.

Пока единственная пара, которой удалось сохранить отношения после проекта – Холостяк 9 сезона Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова. В августе 2020 года влюбленные сыграли свадьбу, а позже у них родился сын Лев.