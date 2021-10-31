Холостяк 11 сезону Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан у прямому ефірі показали танець, який готують до весілля.

Закохані станцювали вальс під пісню гурту Океан Ельзи Обійми.

– Це танець про наше життя, наше кохання та репетиція нашого весільного танцю, – уточнила Анна.

Номер закохані готували лише три дні, однак танець був напрочуд ніжним і чуттєвим.

Раніше Анна показувала в Instagram репетицію танцю. На відео видно, як пара відпрацьовує кроки під керівництвом хореографа.

– Ось так відбувається репетиція танцю, це такий кльовий досвід! Кожен танець – неповторна історія ваших почуттів, – написала Анна Богдан.

Нагадаємо, Михайло Заливако був Холостяком 11-го сезону романтичного реаліті. У фіналі він обрав Анну – колишню дружину Андрія Богдана, екс-глави Офісу президента.

Після проекту Заливако та Богдан продовжили розвивати стосунки. Вже за три дні після закінчення проекту закохані почали жити разом – заради Анни Холостяк переїхав із Харкова до Києва.

Заливако та Богдан не раз дошкуляли питанням про весілля, але закохані говорили, що поки не поспішають і хочуть сповна насолодитися цукерково-букетним періодом.

До речі, канал СТБ уже розпочав зйомки 12 сезону Холостяка. Ім’я головного героя поки тримають в інтризі – підписникам залишається тільки фантазувати та ділитися варіантами в соцмережах.