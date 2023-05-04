Муж актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков вспомнил, как узнал о том, что у нее рак, а также рассказал, как уговорил ее выехать в Германию.

Зимой 2022 года Писанка упала во время выступления и серьезно сломала ногу. Игорь вспоминает, после начала полномасштабной войны ему было крайне тяжело сносить Руслану и ее маму в подвал по крутой лестнице во время обстрелов.

— В тот момент у тещи уже была четвертая стадия рака, она почти не ходила. А у Руси все только начиналось, — вспоминает события после 24 февраля 2022 Игорь.

Тогда он принял решение любой ценой увезти Руслану в безопасное место. Около трех дней они ехали в Ивано-Франковскую область, а уже потом он отвез супругу на границу с Румынией, чтобы оттуда она поехала в Германию.

— Я ее уговорил, слава Богу, у нас были загранпаспорта с собой. Я сказал, что в Германию было бы неплохо, потому что там у нее кум живет. И я повез Русю на границу с Румынией. Она уехала без вещей, налегке, с одним пакетиком и ходунками. Это было что-то страшное, — поделился Исаков.

Там она узнала о том, что у нее рак и позвонила Игорю сказать, что у нее нашли опухоль, однако врачи уверяли – все хорошо. Говорит, поверил ее словам и даже не смутился тем, что в диагнозе было указано паллиативное лечение.

— Я подумал, что это была какая-то ошибка, потому что я не понимал этих слов. Когда я собирался ехать к ней, она прислала мне огромный список. Это и мультиварка, и сковородки, и бокалы. Она попросила привезти ей все парики. И к сожалению, все эти парики ей пригодились. Мне пришлось подстригать Русю. Это был такой момент, очень неприятный, — со слезами на глазах рассказал вдовец.

Напомним, 19 июля стало известно, что Руслана Писанка умерла. Актрисе было 56 лет.