У фіналі Україна має талант виступив пілоніст Дмитро Політов.

На сцені він показав номер з елементами трампа на пілоні. Чоловік показав усю свою майстерність – його талант оцінили як журі, так і глядачі, які аплодували стоячи.

– У свій номер я зазвичай закладаю ідею, про яку хочеться говорити. Щось потаємне, але про це хочеться закричати мільйонам людей. Потрібно, щоб люди в цьому знайшли себе, – розповів Дмитро про свій виступ.

Ксенія Мішина оцінила талант чоловіка.

– Я щойно переглянула голлівудський фільм. Це було чарівне, ви поєднали різні стилі та елементи. Це було дуже круто та чарівно. Хочеться дивитися на ваші рухи ще, ви вразили мене до глибини душі, – емоційно висловилася Холостячка.

Притула заявив, що не схибив, коли дав шанс Дмитру.

– Цього року серед пілоністів була дуже велика конкуренція. Я радий, що не помилився із вибором. Щоб потрапити на Олімп, потрібно докласти багато зусиль. Сьогодні ви показали це, – заявив шоумен.

Дмитро виступив на Україна має талант у сьомому випуску та справив на суддів чимало враження. Крім того, хореограф Євген Кот одразу зазначив, що на сцені один із найсильніших пілоністів у світі, а ті трюки, які робить він, не може повторити ніхто.

У підсумку учасник показав неймовірно складні трюки, рухаючись на пілоні ніби ходить по повітрю, а після на прохання Кота зняв футболку, продемонструвавши свої м’язи.

– Дуже хочеться продовжити дивитись на цей шедевр! Я ніколи в житті не бачила такого виступу! Я така вдячна за те, що я свідок таких неймовірних талантів нашої країни! У вас три Так! – сказала захоплена Ксенія Мішина.

Політ один із перших, хто почав виводити пілон у статус мистецтва. Він організував свій тренувальний табір із пілону в горах, зроблений у стилі Шаолінського монастиря, де навчає людей з усього світу.

Сьогодні, 25 грудня, вся країна спостерігає у прямому ефірі за фіналом шоу Україна має талант. За перемогу борються 11 учасників. Повний список фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.