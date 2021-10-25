Стримінговий сервіс Apple TV+ представив трейлер свого першого корейського серіалу Доктор Брейн.

Фантастичний психологічний трилер заснований на однойменному веб-коміксі. Дії в серіалі розгортаються навколо нейрохірурга, який за загадкових обставин втрачає всю свою родину. В результаті чого він вирішує синхронізувати свій мозок зі спогадами померлих, оскільки хоче розібратися і дізнатися правду про їхню смерть.

Режисером серіалу став Кім Джі Ун, який також виступив як сценарист. Головна роль дісталася акторові і зірці фільму Паразити Лі Сон-гюну.

Прем’єра стрічки Доктор Брейн відбудеться вже цієї осені – 4 листопада. Сезон складатиметься з шести серій.

Нагадаємо, що у вересні стримінговий сервіс Netflix презентував корейський драматичний серіал Гра в кальмара, який одразу отримав міжнародний успіх.

Netflix оцінили Гру в кальмара майже в $900 млн, а це означає, що серіал окупиться майже в 40 разів – на його створення пішло $21,4 млн.

Крім того, Гра в кальмара став найпопулярнішим серіалом Netflix. За 25 днів із моменту прем’єри стрічка набрала понад 111 млн переглядів. До цього перше місце займав серіал Бріджертони, який за місяць подивилися 82 млн користувачів.