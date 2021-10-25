Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер своего первого корейского сериала Доктор Брейн.

Фантастический психологический триллер основан на одноименном веб-комиксе. Действия в сериале разворачиваются вокруг нейрохирурга, который при загадочных обстоятельствах теряет всю свою семью. В результате чего он решает синхронизировать свой мозг с воспоминаниями умерших, поскольку хочет разобраться и узнать правду о их смерти.

Режиссером сериала стал Ким Джи Ун, который также выступил в качестве сценариста. Главная роль досталась актеру и звезде фильма Паразиты Ли Сон-гюну.

Премьера ленты Доктор Брейн состоится уже этой осенью — 4 ноября. Сезон будет состоять из шести серий.

Напомним, что в сентября стриминговый сервис Netflix презентовал корейский драматический сериал Игра в кальмара, который сразу же обрел международный успех.

Netflix оценили Игру в кальмара почти в $900 млн, а это означает, что сериал окупится почти в 40 раз — на его создание ушло $21,4 млн.

Кроме того, Игра в кальмара стал самым популярным сериалом Netflix. За 25 дней с момента премьеры лента набрала более 111 млн просмотров. До этого первое место занимал сериал Бриджертоны, который за месяц посмотрели 82 млн пользователей.