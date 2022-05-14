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Чи проводитимуть Євробачення в Україні, якщо виграє Kalush Orchestra – відповідь Суспільного

14 Травня 2022, 22:08
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Чи проводитимуть Євробачення в Україні, якщо виграє Kalush Orchestra – відповідь Суспільного

Питання проведення Євробачення 2023 в Україні, якщо цьогоріч виграє гурт Kalush Orchestra, вирішуватиме уряд та Європейський мовник. Насамперед враховуватимуться критерії безпеки.

Про це заявив очільник Суспільного Микола Чернотицький.

Він зазначив, що попри ставки букмекерів, у фіналі ситуація може змінитися, і перемогу отримає інша країна.

– Насамперед це пісенний конкурс. Я вважаю, що там багато гідних конкурсантів і все вирішуватимуть журі та глядачі. Якщо Kalush Orchestra виграє Євробачення, то Суспільне і держава зроблять все можливе для того, щоб організувати конкурс наступного року. Я думаю, що це буде спільне рішення. Це важливий захід, який було б добре провести в мирній, квітучій і відбудованій Україні. Я вірю в ЗСУ, що так і буде. І власне, разом з урядом і Європейським мовником, ми шукатимемо максимально оптимальне рішення, – заявив Микола Чернотицький.

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