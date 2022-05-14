Напередодні фіналу Євробачення президент України Володимир Зеленський закликав підтримати гурт Kalush Orchestra.

Він додав, що Євробачення – це не війна, втім для України сьогодні будь-яка перемога важлива.

– Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде “перемога”! Європо, голосуй за Kalush Orchestra — №12! Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну! – сказав він.

Нагадаємо, у фіналі Євробачення гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступить під номером 12. Українці не зможуть віддати голос за гурт, оскільки правилами конкурсу заборонено підтримувати представника своєї ж країни. Втім проголосувати за Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 можна з будь-якої іншої країни.

За прогнозами букмекерів, Україна має всі шанси перемогти на Євробаченні 2022 – на Kalush Orchestra ставлять 60%. Втім усе вирішить результат голосування глядачів (50%) і журі (50%).