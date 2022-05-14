Вопрос проведения Евровидения 2023 в Украине, если в этом году выиграет группа Kalush Orchestra, будет решать правительство и Европейский вещатель. В первую очередь будут учитываться критерии безопасности.

Об этом заявил глава Суспільного Николай Чернотицкий.

Он отметил, что, несмотря на ставки букмекеров, в финале ситуация может измениться, и победу одержит другая страна.

— В первую очередь, это песенный конкурс. Я считаю, что там много достойных конкурсантов, и будут все решать жюри и зрители. Если Kalush Orchestra выиграет Евровидение, то Суспільне и государство сделают все возможное, чтобы организовать конкурс в следующем году. Я думаю, что это будет общее решение. Это важное мероприятие, которое было бы хорошо провести в мирной, цветущей и отстроенной Украине. Я верю в ВСУ, и что так и будет. И, собственно, вместе с правительством и Европейским вещателем, мы будем искать максимально оптимальное решение, — заявил Николай Чернотицкий.