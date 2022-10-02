Помічники Букінгемського палацу обговорюють, як перешкодити принцу Гаррі опублікувати свої мемуари.

Кажуть, існує глибока стурбованість тим, що книга буде містити руйнівні викриття, незважаючи на припущення, що він прагне пом’якшити її.

– У палаці задавали запитання: – Чи можна зупинити цю книгу? Ймовірно, навіть Гаррі на даному етапі не міг її зупинити, але нагорі відчувалося, що вираження невдоволення в громадськість не приносить ніякої користі, – розповів друг короля Чарльза III.

Очікується, що юристи королівської сім’ї в фірмі Harbottle and Lewis будуть готові прочитати книгу, коли вона вийде. Але малоймовірно, що король буде вести судову тяжбу проти Гаррі.

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Нагадаємо, принц Гаррі підписав контракт з видавництвом Penguin Random House на випуск чотирьох книг про своє життя в королівській родині. Перша частина мемуарів повинна вийти до кінця року.

Раніше ми писали, що принц Гаррі намагається змінити свої мемуари на тлі смерті Єлизавети II, оскільки деякі розділи можуть здатися бездушними.