Помощники Букингемского дворца обсуждают, как помешать принцу Гарри опубликовать свои мемуары.

Говорят, есть глубокая обеспокоенность тем, что книга будет содержать разрушительные разоблачения, несмотря на предположения, что он стремится смягчить ее.

— Во дворце задавали вопрос: — Можно ли остановить эту книгу? Вероятно, даже Гарри на данном этапе не мог ее остановить, но наверху чувствовалось, что выражение недовольства в общественность не приносит никакой пользы, — рассказал друг короля Чарльза III.

Ожидается, что юристы королевской семьи в фирме Harbottle and Lewis будут готовы прочитать книгу, когда она выйдет. Но маловероятно, что король будет вести судебную тяжбу против Гарри.

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Напомним, принц Гарри подписал контракт с издательством Penguin Random House на выпуск четырех книг о своей жизни в королевской семье. Первая часть мемуаров должна выйти к концу года.

Ранее мы писали, что принц Гарри пытается изменить свои мемуары на фоне смерти Елизаветы II, поскольку некоторые разделы могут показаться бесчувственными.