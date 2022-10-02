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Можно ли остановить книгу? Помощники дворца думают, как “заблокировать” мемуары принца Гарри

2 октября 2022, 17:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Принц Гарри
Источник: Depositphotos

Помощники Букингемского дворца обсуждают, как помешать принцу Гарри опубликовать свои мемуары.

Говорят, есть глубокая обеспокоенность тем, что книга будет содержать разрушительные разоблачения, несмотря на предположения, что он стремится смягчить ее.

— Во дворце задавали вопрос: — Можно ли остановить эту книгу? Вероятно, даже Гарри на данном этапе не мог ее остановить, но наверху чувствовалось, что выражение недовольства в общественность не приносит никакой пользы, — рассказал друг короля Чарльза III.

Ожидается, что юристы королевской семьи в фирме Harbottle and Lewis будут готовы прочитать книгу, когда она выйдет. Но маловероятно, что король будет вести судебную тяжбу против Гарри.

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Напомним, принц Гарри подписал контракт с издательством Penguin Random House на выпуск четырех книг о своей жизни в королевской семье. Первая часть мемуаров должна выйти к концу года.

Ранее мы писали, что принц Гарри пытается изменить свои мемуары на фоне смерти Елизаветы II, поскольку некоторые разделы могут показаться бесчувственными.

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Источник
Daily Mail
Теги
книга Принц Гарри
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