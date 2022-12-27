Ким Кардашьян жалуется на совместную опеку детей с Канье Уэстом: Это очень тяжело

Ким Кардашьян расплакалась во время разговора о совместном воспитании детей с бывшим мужем Канье Уэстом. В начале декабря они официально развелись, и опеку поделили поровну.

— Совместное воспитание — это тяжело. Это чертовски тяжело, — призналась 42-летняя Кардашьян в одном из последних подкастов.

Вместе бывшая пара воспитывает четырех детей в возрасте от 3 до 9 лет.

Модель призналась, что она прилагает огромные усилия, чтобы оградить своих детей от противоречивого поведения их отца. Ким намекнула на антисемитские заявления, из-за которых осенью этого года на музыканта обрушился шквал критики, а крупные бренды разорвали с ним контракты. Тогда Канье за несколько дней потерял более $2 млрд.

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— У меня был лучший папа, лучшие воспоминания и самый большой опыт. Это все, чего я хочу для своих детей, пока они могут иметь это, — объяснила Кардашьян/

Ранее Уэст заявлял, что опека над детьми на 80% лежит на матери, а артисту осталось всего 20%.

В подкасте Ким также переживает, что ее будущие бойфренды будут боятся ее бывшего мужа.



Напомним, что подобные случаи уже были — ранее комик Пит Дэвидсон посещал психолога из-за угроз и преследований экс-супруга Ким Кардашьян Уэста.