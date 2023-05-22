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Чертов торнадо в моем доме: Ким Кардашьян пожаловалась на жизнь матери-одиночки

22 мая 2023, 10:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ким Кардашьян
Источник: Depositphotos

Ким Кардашьян рассказала о трудностях воспитания детей в одиночку. Для звезды это самое сложное и самое полезное занятие в жизни.

Бьюти-блогер не всегда способна контролировать своих детей.

— Бывают ночи, когда я плачу перед сном. Иногда говорю себе — святые угодники, это чертов торнадо в моем доме. Что только что произошло? — призналась Ким.

Модель воспитывает четырех общих с Канье Уэстом детей — 9-летнюю Норт, 5-летнюю Чикаго, а также 7-летнего Сента, 4-летнего Псалома. 

Впрочем, опыт материнства она называет безумным и лучшим хаосом.

— Все говорят, что дни длинные, а годы короткие, и это верное утверждение. Это самая полезная работа во всем мире. Нет ничего, что могла бы тебя подготовить к этому, вне зависимости от времени ожидания. Вы будете к этому просто не готовы, — утверждает Кардашьян.

С особыми трудностями звезда столкнулась во время самого разгара Covid-19. Ким призналась, что она по несколько дней не мыла голову, ходила вся в слюнях и носила одну и ту же пижаму по дому.

Напомним, что Ким развелась с Канье — по документам, это случилось в декабре 2022 года. Тогда суд принял совместную опеку над детьми со стороны обоих родителей. После этого Кардашьян жаловалась на Уэста и всячески пытается оградить детей от противоречивого поведения их отца.

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Источник
PageSix
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Ким Кардашьян Каньє Вест
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