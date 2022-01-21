Український співак Dzidzio (справжнє ім’я – Михайло Хома) презентував кавер на пісню Кузьми Скрябіна То моє море. Трек став одним із 16 саундтреків до фільму Я, Побєда і Берлін.

Нове життя легендарному треку подарував Dzidzio, який з Андрієм Кузьменком мав тісний зв’язок. За підтримки тоді вже відомого Скрябіна Михайло Хома разом із Олегом Турком створили власний бенд у місті Новояворівськ. Саме там була записана пісня То моє море понад 20 років тому.

Артист подарував пісні сучасне звучання, проте зберіг характер і зміст, які заклав Кузьма.

– Версія до фільму Я, Побєда і Берлін за повістю Кузьми Скрябіна. Люблю пісні з репертуару Кузьми, оскільки вони мають глибину та сенс. То моє море – одна з моїх улюблених, – зазначив Dzidzio.

Кінострічка Я, Побєда і Берлін знята за книгою Андрія Кузьменка. У центрі сюжету – історія музиканта-новачка Кузьми, який за три дні до концерту вирушив зі своїм другом Бардом до Берліну на старій Перемозі. Події відбуваються в 1990-ті роки.

Режисер та продюсери фільму об’єднали різні за стилем, подачею та поглядом пісні Скрябіна в мікс. До співпраці було залучено українських зірок шоу-бізнесу, які по черзі представляють свої кавери. Так, свої версії вже презентували Monatik, Беz обмежень та Аліна Паш.

Прем’єра кінострічки в кінотеатрах відбудеться вже 24 березня.