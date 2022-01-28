Известная украинская группа Антитела презентовала кавер на трек Чернобиль форева, который стал саундтреком к фильму Я, Победа и Берлин по мотивам повести Кузьмы Скрябина.

Коллектив присоединился к другим исполнителям, которые записали всего 16 каверов на хиты группы Скрябин. Историю из одноименной повести лидера группы Андрея Кузьменко сняла кинокомпания Star Media.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 24 марта 2022 года.

Несмотря на то, что песня Чернобыль форева была записана в конце 90-х, она до сих пор не утратила своей актуальности. Хотя для группы Антитела это был вызов, ведь эта песня не самая известная в репертуаре Скрябина. Однако коллектив приложил максимум усилий, чтобы трек прозвучал по-новому.

— Чернобыль форева – это песня, пожалуй, моего 5-6 класса. Именно в это время я познакомился с творчеством Андрея Кузьменко и группы Скрябин. После этой песни я заслушал до дыр альбом Модная страна, а дальше Птицы, Язык рыб, Червь, Стриптиз. А в 12 лет мне подарили мой первый синтезатор и одна из первых песен, которую я подобрал на нем была Чернобыль форева, – признался солист группы Антитела Тарас Тополя.

Кстати, предыдущий опыт Антител показал, что делать каверы на песни Скрябина им удается на славу. Коллектив давно добавил в свой репертуар кавер в песню Люди як кораблі. Клип на этот кавер на YouTube собрал уже более 3 млн. просмотров.