Українська співачка Оля Полякова показала, як робить ремонт у власній квартирі в центрі Києва.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео з квартири і зізналася, що розпочала лагодити дах.

Обурившись бездіяльністю комунальників і ЖЕКу, Оля вирішила взяти все в свої руки та поремонтувати дах відразу у трьох під’їздах.

– Цьогоріч стеля впала моїм дітям на голову, я зараз роблю ремонт на даху. Більше того, ремонтую дах у трьох під’їздах. Я послухала ваші поради, що потрібно все взяти у свої руки і зробити все за власні кошти. Подивіться на мою квартиру, така розруха у мене зараз, довелося змінювати стелю, бо все прогнило, – сказала Оля.

Також Полякова показала, у якому стані був її дах до ремонту. На відео видно, що все перекриття було гнилим та дерев’яним.

– В один момент це все могло просто впасти на голову. Десять років у квартирі текла стеля. Тепер це все зняли і зробили новий дах. І тепер все буде добре, – підсумувала співачка.

Нагадаємо, що у лютому 2021 році у квартирі Олі Полякової обвалилася стеля. Інцидент трапився внаслідок накопиченої води на даху будинку від бурульок і снігу.

Виконавиця живе на останньому поверсі, тому весь удар від погодних умов прийняла на себе.

Артистка не раз зверталася по допомогу до комунальників і ЖЕКу, але ніхто не реагував на її скарги.