Украинская певица Оля Полякова похвасталась роскошным отдыхом на Мальдивах. Звезда полетела в отпуск вместе со своими дочерьми и мужем.

В сториз на личной странице в Instagram Оля показала апартаменты с собственным бассейном и пляжем. Также певица сделала осмотр двухэтажного дома, который арендовала для семейного отдыха.

На Мальдивах Полякову встречали с шампанским и черной икрой. На видео можно увидеть, что Олю переполняют эмоции от роскошных условий и пейзажей Индийского океана.

– Боже, какая красота. У нас даже есть свой бассейн и пляж. Господи, я в раю, спасибо! Как звучит океан. Как здесь круто, я в шоке, – сказала Оля.

Звезда добавила, что теперь всегда будет снимать свою первую реакцию от номеров на отдыхе, поскольку она получается максимально искренней.

Ранее Оля Полякова рассказала о костюмах из секс-шопа и ролевых играх. По словам звезды, она предпочитает комфортную одежду, а не сексуальный пеньюар, поскольку имеет проверенный временем брак.

Также певица призналась, что фотошопит каждое свое фото из-за того, что имеет зависимость от комплиментов и похвал.