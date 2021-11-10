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Шпагат у повітрі і небезпечні трюки: Гросу показала підготовку до концерту

10 Листопада 2021, 17:13 Валентина Чорна
Шпагат у повітрі і небезпечні трюки: Гросу показала підготовку до концерту

Українська співачка Аліна Гросу показала своє тренування з повітряної гімнатистики.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому виконує небезпечні трюки. Разом зі своїм партнером Гросу літає у повітрі, тримаючись за підв’язані до стелі тканинні полотна.

Всі трюки пара виконує без додаткової страховки. У короткому відео Гросу продемонструвала свою гнучкість та силу.

З 2008 до 2010 року Гросу навчалася в академії естрадно-циркового мистецтва, тому ці трюки були для неї не новими.

Але займатися повітряною гімнастикою зірка почала не просто так. Зараз вона готується великого сольного концерту. Співачка щаслива, що виступ відбудеться навіть попри пандемію коронавірусу.

– Напередодні концерту ми всі літаємо й відточуємо програму нашого шоу. Я щаслива, що нам таки вдасться провести його. Навіть у такий момент життя не повинно закінчуватися, але треба все робити з головою, – написала Гросу.

Нагадаємо, що концерт Аліни Гросу пройде 23 листопада у столичному Палаці Україна. Співачка виконає всіми улюблені хіти та представить нові треки. Також глядачів чекатимуть круті декорації, багато балету та джаз-бенд.

Виступ відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних обмежень. Всі відвідувачі повинні мати зелений Covid-сертифікат або негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не менше ніж за 72 години.

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