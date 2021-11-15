Почему женщины убивают: Алина Гросу о топ сериалах, вредных привычках и флирте

Украинская певица Алина Гросу в блице-опросе от Фактов ICTV рассказала, какие сериала должна посмотреть каждая девушка, а также о том, как стоит флиртовать.
— Чего бы вы никогда не сделали в жизни?
— Никогда не говори никогда, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Но я бы не сделала ничего прям совсем ужасного.
— Пять исполнителей из вашего плей-листа.
— Как такого списка нет, потому что я меломан, который слушает именно песни, потом уже исполнителей. Мы живем в век песен, так как один артист редко может выдать сразу два хита. Поэтому ты слушаешь хиты, а потом уже замечаешь, у кого их больше всего, и потом именно этот исполнитель тебе нравится.
— Сколько времени вам нужно, чтобы собрать утром?
— Абсолютно по-разному. Это может быть от полу часа до двух часов железно. Это зависит от серьезности мероприятия.
— Топ-3 сериала, которые должна посмотреть каждая девушка.
— Друзья, Сплетница и Почему женщины убивают.
— Какие вредные привычки у вас есть?
— У меня есть только безвредные привычки.
— Как научиться красиво флиртовать?
— Мне кажется в этом деле нет правил. Главное оставаться собой и быть в этом органичным. Лучше не начинать флиртовать не от сердца, когда это не в твоей природе. Быть собой, быть более уверенным в себе — это крутое начало для флирта.