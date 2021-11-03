Співачка та головна “бджілка” українського шоу-бізнесу Аліна Гросу готує для своїх шанувальників мега-шоу. Зірка виступить у столичному Палаці Україна 23 листопада 2021 року.

На концерті співачка виконає всіми улюблені хіти, а також представить нові треки. Крім цього, Аліна покаже запальні танці та запаморочливі трюки.

– Вкладено багато зусиль у наше циркове шоу. Ми не шукаємо легких шляхів, тому не використовуємо додаткових страховок, трос тримає тільки руку. Після репетицій рука синя від синців, настільки вона перетискається тросами. Звичайно, болить, але воно того варте. Робимо все, щоб це шоу запам’яталося та здивувало, – розповіла співачка.

За словами Аліни Гросу, на концерті на глядачів чекатимуть круті декорації, багато балету та джаз-бенд. Також співачка підготувала сюрпризи у вигляді дуету з чоловіком, а можливо, навіть із двома відомими чоловіками.

На концерт завітають багато зіркових гостей. Артистка чекає на всіх тих, хто підтримував її на творчому шляху від самого початку: з її 4-х років і протягом 22 років творчості.

Концерт відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних обмежень. Всі відвідувачі повинні мати зелений Covid-сертифікат або негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не менше ніж за 72 години.

– Ми робимо все, щоб глядачам було безпечно з огляду на пандемію. Концерт відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних норм, – наголосила зірка.

Квитки на концерт Аліни Гросу можна придбати в касах Києва та на сайтах квиткових операторів.