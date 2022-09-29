Національний реєстр Шотландії опублікував причину смерті королеви Єлизавети ІІ. Документ став доступним за три тижні, і в ньому багато цікавих фактів.

Щодо подробиць, королева померла від старості.

Факт смерті Єлизавети II зафіксували о 17:10 (за Києвом) 8 вересня. Саме свідчення підписала її донька Анна. Вона була з нею в останню добу.

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Сертифікат підтверджує, що деякі з її близьких родичів все ще перебували на шляху до Балморалу, коли вона померла. Наприклад, принц Вільям, принц Ендрю, принц Едуард і графиня Уессекська приземлилися на землі Шотландії через 40 хв після смерті. До Балморалу вони потрапили вже о 19:00.

У документі зазначено, що сертифікованим зареєстрованим лікарем-практиком є ​​Дуглас Джеймс Аллан Гласс, місцевий лікар загальної практики. У сертифікаті також зазначено її повне ім’я – Єлизавета Олександра Марія. Відомо, що покійна королева вказана як овдовіла після смерті герцога Единбурзького у квітні минулого року.

У графі професія написано Її Величність Королева, а в рядку з адресою – Віндзорський замок. Туди королева переїхала на тлі пандемії Covid-19 і вважала своїм будинком аж до смерті.

Втім, після смерті Єлизавети II у сім’ї монархів ситуація краще не стала. Король Чарльз III знизив принца Гаррі та Меган Маркл у ранзі членів королівської родини. Схоже, новий король не поспішає миритися з тими, хто відмовився від королівських привілеїв заради звичайного життя.