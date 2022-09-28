Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Ситуація була руйнівною: Єлизавета II хотіла помирити Меган Маркл із батьком

28 Вересня 2022, 15:07
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ситуація була руйнівною: Єлизавета II хотіла помирити Меган Маркл із батьком
Джерело: Getty Images

Королева Єлизавета II намагалася переконати Меган Маркл відновити непрості стосунки з батьком Томасом Марклом.

Про це написала королівський експерт Кеті Ніколл у книзі Нові члени королівської родини.

– Королева бачила, наскільки руйнівною була ситуація між Меган та її батьком, і вона справді говорила про це з Меган і намагалася спонукати її поговорити з Томасом, – зазначила вона.

За словами королівських джерел, Єлизавета II була впевнена, що ситуація із Томасом Марклом “була досить погано налагоджена, і якби все було зроблено інакше, могло б вийти краще”.

Зараз дивляться

Також королева вважала помилкою те, що Гаррі ніколи не їздив до Мексики, щоб зустрітися зі своїм майбутнім тестем.

Що не так у стосунках Меган Маркл із батьком

Після того, як Меган Маркл стала членом королівської родини, її стосунки з батьком стали напруженими.

Томаса Маркла запросили на весілля Меган і Гаррі, але через проблеми із серцем він був змушений пропустити урочистість.

Напередодні весілля навколо батька Меган спалахнув скандал – його звинуватили у змові з фотографом, який продав знімки підготовки до весілля за $130 тис.

Стосунки Меган Маркл із батьком ще більше погіршилися після того, як він злив у ЗМІ особистий лист доньки, написаний йому після весілля.

– Будь ласка, перестаньте експлуатувати мої стосунки з чоловіком… Я розумію, що ви так далеко зайшли в цю кролячу нору, що відчуваєте (або можете відчувати), що виходу немає. Але якщо ви зробите паузу, я думаю, ви побачите, що жити з чистою совістю дорожче за будь-яку плату на світі, — писала Меган.

Читайте також:
Ситуація була руйнівною: Єлизавета II хотіла помирити Меган Маркл із батькомНе можу повірити, що мені за це не платять: Меган Маркл скаржилася на королівські обов’язки

Джерело
PageSix
Теги
Єлизавета ІІ Меган Маркл Принц Гаррі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь