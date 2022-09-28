Ситуація була руйнівною: Єлизавета II хотіла помирити Меган Маркл із батьком

Королева Єлизавета II намагалася переконати Меган Маркл відновити непрості стосунки з батьком Томасом Марклом.
Про це написала королівський експерт Кеті Ніколл у книзі Нові члени королівської родини.
– Королева бачила, наскільки руйнівною була ситуація між Меган та її батьком, і вона справді говорила про це з Меган і намагалася спонукати її поговорити з Томасом, – зазначила вона.
За словами королівських джерел, Єлизавета II була впевнена, що ситуація із Томасом Марклом “була досить погано налагоджена, і якби все було зроблено інакше, могло б вийти краще”.
Також королева вважала помилкою те, що Гаррі ніколи не їздив до Мексики, щоб зустрітися зі своїм майбутнім тестем.
Що не так у стосунках Меган Маркл із батьком
Після того, як Меган Маркл стала членом королівської родини, її стосунки з батьком стали напруженими.
Томаса Маркла запросили на весілля Меган і Гаррі, але через проблеми із серцем він був змушений пропустити урочистість.
Напередодні весілля навколо батька Меган спалахнув скандал – його звинуватили у змові з фотографом, який продав знімки підготовки до весілля за $130 тис.
Стосунки Меган Маркл із батьком ще більше погіршилися після того, як він злив у ЗМІ особистий лист доньки, написаний йому після весілля.
– Будь ласка, перестаньте експлуатувати мої стосунки з чоловіком… Я розумію, що ви так далеко зайшли в цю кролячу нору, що відчуваєте (або можете відчувати), що виходу немає. Але якщо ви зробите паузу, я думаю, ви побачите, що жити з чистою совістю дорожче за будь-яку плату на світі, — писала Меган.