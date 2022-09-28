Ситуація була руйнівною: Єлизавета II хотіла помирити Меган Маркл із батьком

Королева Єлизавета II намагалася переконати Меган Маркл відновити непрості стосунки з батьком Томасом Марклом.

Про це написала королівський експерт Кеті Ніколл у книзі Нові члени королівської родини.

– Королева бачила, наскільки руйнівною була ситуація між Меган та її батьком, і вона справді говорила про це з Меган і намагалася спонукати її поговорити з Томасом, – зазначила вона.

За словами королівських джерел, Єлизавета II була впевнена, що ситуація із Томасом Марклом “була досить погано налагоджена, і якби все було зроблено інакше, могло б вийти краще”.

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Також королева вважала помилкою те, що Гаррі ніколи не їздив до Мексики, щоб зустрітися зі своїм майбутнім тестем.

Що не так у стосунках Меган Маркл із батьком

Після того, як Меган Маркл стала членом королівської родини, її стосунки з батьком стали напруженими.

Томаса Маркла запросили на весілля Меган і Гаррі, але через проблеми із серцем він був змушений пропустити урочистість.

Напередодні весілля навколо батька Меган спалахнув скандал – його звинуватили у змові з фотографом, який продав знімки підготовки до весілля за $130 тис.

Стосунки Меган Маркл із батьком ще більше погіршилися після того, як він злив у ЗМІ особистий лист доньки, написаний йому після весілля.