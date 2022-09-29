Король Чарльз III понизил принца Гарри и Меган Маркл в ранге членов королевской семьи. Ниже них только принц Эндрю, который лишился титулов после скандала из-за связей с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

В разделе Члены королевской семьи все ближайшие родственники короля перечислены в порядке их значимости. И Меган с Гарри оказались в нем теперь на предпоследнем месте. Об этом сообщает Express.

Герцоги Сассекские теперь стоят в списке даже ниже, чем кузина Елизаветы II — принцесса Александра, которая числится на 56-м месте в очереди к престолу. Принц Гарри на очереди пятый.

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Ранее мы писали о том, что король Чарльз III хочет помириться с Гарри и Меган. Он заявил, что “видел огромные проблески надежды”, когда разговаривал с ними после смерти Елизаветы II.