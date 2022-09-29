Национальный реестр Шотландии опубликовал причину смерти королевы Елизаветы II. Документ стал доступен спустя три недели, и в нем много интересных фактов.

Что касается подробностей, королева умерла от старости.

Факт кончины Елизаветы II зафиксировали в 17:10 (по Киеву) 8 сентября. Само свидетельство подписала ее дочь Анна. Она была с ней в последние сутки.

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Сертификат подтверждает, что некоторые из ее близких родственников все еще находились на пути в Балморал, когда она умерла. К примеру, принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдуард и графиня Уэссекская приземлились на земле Шотландии спустя 40 минут после смерти. В Балморал они попали уже в 19:00.

В документе указано, что сертифицированным зарегистрированным практикующим врачом является Дуглас Джеймс Аллан Гласс, местный врач общей практики. В сертификате также указано ее полное имя — Елизавета Александра Мария. Известно, что покойная королева указана как овдовевшая после смерти герцога Эдинбургского в апреле прошлого года.

В графе профессия написано Ее Величество Королева, а в строке с адресом — Виндзорский замок. Туда королева переехала на фоне пандемии Covid-19, и считала своим домом до самой смерти.

Впрочем, после смерти Елизаветы II в семье монархов ситуация лучше не стала. Король Чарльз III понизил принца Гарри и Меган Маркл в ранге членов королевской семьи. Похоже, новый король не спешит мириться с теми, кто уже отказался от королевских привилегий ради обычной жизни.