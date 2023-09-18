Хореограф Ілона Гвоздьова заговорила про збільшення грудей. Своїм шанувальникам зірка зізналася, чому зважилася на це та як відреагували близькі.

В Instagram вона опублікувала знімок, де красується на камеру в купальнику. Під фото Ілона коментує свою зовнішність і розповідає, для чого вона хоче збільшити груди.

Гвоздьова зізнається, що народження дітей, спортивний спосіб життя і стрес під час війни значно вплинули на її вигляд тіла.

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– Я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку-підлітка, яка з кожним роком дедалі більше нагадує старшу сестру дочки. Я хочу знову відчувати себе жінкою! – заявила Ілона.

Хореограф додала, що задавалася питанням, для чого їй потрібна процедура – як виявилося, чоловік проти, а на роботу це не впливає. Відповідь – збільшення грудей потрібне самій Гвоздьовій.

– І це не про впевненість або про комплекси, гонитва за трендами або інстасамками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе. Я не боюся хейту чи осуду, це моє життя, моє тіло і мої думки… – поділилася Ілона.

Нагадаємо, що раніше Гвоздьова пояснила, чому її чоловік не на фронті. Як виявилося, у нього проблеми зі здоров’ям, але якщо прийде повістка, то її коханий піде на фронт.