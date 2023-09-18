Хореограф Илона Гвоздева заговорила об увеличении груди. Своим поклонникам звезда призналась, почему решилась на это, и как отреагировали близкие.

В Instagram она опубликовала снимок, где красуется на камеру в купальнике. Под фото Илона комментирует свою внешность и рассказывает, для чего она хочет увеличить грудь.

Гвоздева признается, что рождение детей, спортивный образ жизни и стресс во время войны сильно повлияли на ее вид тела.

Сейчас смотрят

— Я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку-подростка, которая с каждым годом все больше напоминает старшую сестру дочери. Я хочу снова чувствовать себя женщиной!, — заявила Илона.

Хореограф добавила, что задавалась вопросом, для чего ей нужна процедура — как оказалось, муж против, а на работу это не влияет. Ответ — увеличение грудей нужно для самой Гвоздевой.

— И это не об уверенности или о комплексах, погоня за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой себя, о любви к себе, о заботе о себе. Я не боюсь хейта или осуждения, это моя жизнь, мое тело и мои мысли… — поделилась Илона.

Напомним, что ранее Гвоздева объяснила, почему ее муж не на фронте. Как оказалось, у него проблемы со здоровьем, но если придет повестка, то ее возлюбленный пойдет на фронт.

Фото: Илона Гвоздева