Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про свій заробіток під час війни.

В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк вона зізналась, що береться за будь-яку можливість, щоб забезпечити родину та продовжити будівництво власного будинку.

Водночас чоловік Гвоздьової не працює. Він виконує обов’язки виконроба та контролює весь процес будівнитва їхньої оселі. За словами танцівниці, це допомагає їм економити чимало грошей.

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– Я знаходжу роботу, я викладаю дітям, їжджу в університет, на якісь дитячі майстер-класи. Коротше кажучи, я роблю все, де до цього я, можливо, навіть не працювала. Я хапаюся за найменшу можливість. У мене корона не впала, я працюю в різних статусах, і ми продовжуємо будувати будинок. Тим паче, що у чоловіка наразі немає роботи, – розповіла Гвоздьова.

Нагадаємо, що у березні російські військові зруйнували будинок Ілони Гвоздьової поблизу Києва. На щастя, родина зірки не постраждала.

Фото: Ілона Гвоздьова