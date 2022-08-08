Украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала о своем заработке во время войны.

В интервью журналистке Алине Доротюк она призналась, что берется за любую возможность, чтобы обеспечить семью и продолжить строительство собственного дома.

В то же время мужчина Гвоздевой не работает. Он исполняет обязанности прораба и контролирует весь процесс строительства их дома. По словам танцовщицы, это помогает им экономить немало денег.

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– Я нахожу работу, я преподаю детям, езжу в университет, на какие-то детские мастер-классы. Короче говоря, я делаю все, где до этого я, может быть, даже не работала. Я хватаюсь за малейшую возможность. У меня корона не упала, я работаю в разных статусах, и мы продолжаем строить дом. Тем более что у мужчины пока нет работы, — рассказала Гвоздева.

Напомним, что в марте российские военные разрушили здание Илоны Гвоздевой вблизи Киева. К счастью, семья звезды не пострадала.

Фото: Илона Гвоздева