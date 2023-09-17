Колишнього чоловіка Кеті Перрі звинувачують у зґвалтуванні. Так, Рассел Бренд нібито скоїв злочин через п’ять місяців після розлучення зі співачкою.

Так, жертва на ім’я Надя заявила, що це сталося в Лос-Анджелесі в липні 2012 року в її будинку.

– Він набагато вищий за мене – пам’ятаю цей засклянілий погляд. А я не можу поворухнутися. Я говорила йому, щоб він відстав. Він не використовував контрацептиви, – заявила обвинувачка.

Відомо, що злочин було скоєно влітку 2012, тоді як офіційне розлучення з Перрі відбулося в лютому того ж року.

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Крім Наді, обвинувачення в бік Рассела подало ще три жінки. Вони заявили, що зґвалтування були в період з 2006 по 2013 рік.

Друга жертва назвала себе Еліс – вона стверджує, що на момент насильства їй було всього 16, і він виявляв емоційне насильство і контроль.

Бренд уже відреагував на ці звинувачення – в Instagram він спростував твердження. Комік додав, що в нього було безладне минуле, але всі його заняття коханням були за обопільною згодою.

Нагадаємо, що нещодавно колишня дружина актора Костянтина Войтенка звинуватила його в насильстві. Вона зізналася, що він застосовував фізичне та психологічне насильство, а також погрожував.