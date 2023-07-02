Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка розповіла про насильство в дитячих будинках. Таким чином Інна відповіла на запитання, чому вони вирішили всиновити малюка.

Мірошниченко звернулася до підписників в Instagram, попросивши їх уявити, що життя – суцільний карантин і що ви ніколи не виходите за межі власного житла і не знаєте, як живуть інші.

– Ви бачите ягоди, фрукти тільки на картинках, і не здогадуєтеся, які вони на смак. Не знаєте, що таке ліфт чи каса в супермаркеті… Це звичайне життя дитячого будинку. Дитині виповнюється 18 років і вона йде в нікуди. Не знає, як купити продукти, як зняти гроші з картки, як знайти роботу і що це таке, – каже Інна.

Додає, що впродовж цього “карантину” до вас можуть підселити співмешканця, який був жертвою насильства і який стає насильником сам. До всього цього, десь на відстані є дві жінки, які створюють ілюзію вашої безпеки.

– Статистика насильства в дитячих будинках жахлива. Фізичне, психологічне, сексуальне. Це далеко не поодинокі випадки. І десь ті дві жінки, які нібито гарантують вашу безпеку, стають такими насильниками. І це теж не вигадка. Тому коли мене запитують: – Чому ви вирішили всиновити? Я про себе думаю: Чому ви не вирішили? – наголосила Інна.

Також вона зазначила, про насильство приклади навела не з того дитячого будинку, з якого їхній із Тимуром син. Однак наголосила, що такі заклади бувають різними.

Зовсім нещодавно ми писали про те, що сім’я Тімура Мірошниченка знайшла дитину для усиновлення. Подружжя стикалося з труднощами, проте не опускало руки.

Тепер стало відомо, коли родина Мірошниченків зможе забрати сина з дитячого будинку. 23 липня Інна повідомила, що вони почали відлік у 30 днів – для набрання рішення законної сили.

Читайте також: Тімур Мірошниченко показав зворушливий знімок із майбутнім сином

Фото: Тімур Мірошниченко