Бывшего мужа Кэти Перри обвиняют в изнасиловании. Так, Рассел Брэнд якобы совершил преступление спустя пять месяцев после развода с певицей.

Так, жертва по имени Надя заявила, что это случилось в Лос-Анджелесе в июле 2012 года в ее доме.

— Он намного выше меня — помню этот остекленевший взгляд. А я не могу пошевелиться. Я говорила ему, чтобы он отстал. Он не использовал контрарцептивы, — заявила обвинительница.

Известно, что преступление было совершенно летом 2012, в то время как официальный развод с Перри состоялся в феврале того же года.

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Помимо Нади, обвинение в сторону Рассела подало еще три женщины. Они заявили, что изнасилования были в период с 2006 по 2013 год.

Вторая жертва назвала себя Элис — она утверждает, что на момент насилия ей было всего 16, и он проявлял эмоциональное насилие и контроль.

Брэнд уже отреагировал на эти обвинения — в Instagram он опроверг утверждения. Комик добавил, что у него было беспорядочное прошлое, но все его занятия любовью были по обоюдному согласию.

Напомним, что недавно бывшая жена актера Константина Войтенко обвинила его в насилии. Она призналась, что он приминал физическое и психологическое насилие, а также угрожал.