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Через підтримку України: на Ніку Білоцерківську завели кримінальну справу у Росії

16 Березня 2022, 22:41
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ника Белоцерковская

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти блогерки Ніки Білоцерковської (Belonika) згідно із законом про “фейки”.

Причиною стали пости, в яких вона відкрито висловлюється про те, що Росія напала на Україну, і критикує владу країни-агресора.

У Слідчому комітеті вважають, що своїми публікаціями Білоцерківська “дискредитувала органи державної влади та Збройні сили РФ”, тому її оголосять у міжнародний розшук. Згідно із новому закону, який Путін ухвалив 4 березня, Ніці може загрожувати штраф у розмірі 1,5 млн руб. або до 15 років за ґратами.

Сама Білоцерківська вже прокоментувала новину у своєму акаунті.

– Ну що?! Перший пішов? Мене офіційно оголосили порядною людиною! – написала вона.

До речі, на її пост відреагувала співачка Оля Полякова. Зірка подякувала Ніці за те, що вона говорить правду про події в Україні, та пообіцяла захищати блогерку.

Варто зазначити, що Ніка народилася в Одесі, виросла в Пітері, а останні роки живе у Монако.

Крім ведення блогу Білоцерковська відома як видавець журналу Собака.ру, авторка серії кулінарних книг та власниця кулінарної школи на півдні Франції.

Хто ще з відомих людей виступив проти політики Путіна та висловив підтримку Україні – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Теги
Блогер , Війна в Україні
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