Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против блогераНики Белоцерковской (Belonika) по закону о “фейках”.

Причиной стали посты, в которых она откровенно высказывается о том, что Россия напала на Украину, и критикует власть страны-агрессора.

В Следственном комитете считают, что своими публикациями Белоцерковская “дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы РФ”, поэтому она будет объявлена ​​в международный розыск. Согласно новому закону, который Путин принял 4 марта, Нике может грозить штраф в размере 1,5 млн. руб. или до 15 лет за решеткой.

Сама Белоцерковская уже прокомментировала новость в своем аккаунте.

— Ну что?! Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком! – написала она.

Кстати, на ее пост отреагировала певица Оля Полякова. Звезда поблагодарила Нику за то, что она говорит правду о событиях в Украине, и пообещала защищать блогершу.

Стоит отметить, что Ника родилась в Одессе, выросла в Питере, а в последние годы живет в Монако.

Кроме ведения блога, Белоцерковская известна как издатель журнала Собака.ру, автор серии кулинарных книг и владелица кулинарной школы на юге Франции.

Кто еще из известных людей выступил против политики Путина и выразил поддержку Украине – смотрите в материале Фактов ICTV.