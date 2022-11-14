Канадсько-американському актору Джиму Керрі і канадській акторці українського походження Кетрін Винник заборонили в’їзд до Росії.

МЗС РФ оприлюднило список із іменами 100 громадян Канади, яким не можна відвідувати РФ. У нього потрапили політики, бізнесмени та діячі культури.

– У відповідь на триваючу практику введення режимом прем’єр-міністра Дж.Трюдо санкцій проти керівництва Росії, політиків і парламентаріїв, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також всіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними, на основі взаємності закривається в’їзд для 100 громадян Канади, – йдеться в заяві.