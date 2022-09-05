Голлівудським акторам Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в’їзд до Росії.

МЗС РФ оприлюднило список із 25 американських політиків та діячів культури, яким не можна відвідувати РФ. У відомстві наголосили, що таке рішення стало відповіддю на антиросійські санкції США.

Варто зазначити, що Шон Пенн та Бен Стіллер підтримують Україну в повномасштабній війні, яку розпочала Росія. Перший неодноразово був у нашій країні і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

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Ба більше, він знімає документальний фільм про війну, щоб укотре показати всім, які звірства творять російські окупанти на нашій землі.

Був в Україні й Бен Стіллер. Актор відвідав біженців у Львові, потім вирушив до Макарова та Ірпеня, а згодом зустрівся з президентом.